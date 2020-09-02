РИАМО - 2 сен. Минпромторг РФ предложил запретить фотографирование и копирование печатных изданий и книг в магазинах до покупки, сообщается на сайте kp.ru.
Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
«В ведомстве пояснили, что данная инициатива направлена на защиту прав продавцов книг в эпоху современных технологий», — отмечается в материале.
Минпромторг также считает устаревшим требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений: ее планируют исключить из новой редакции правил розничной торговли.
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