РИАМО - 2 сен. Минпромторг РФ предложил запретить фотографирование и копирование печатных изданий и книг в магазинах до покупки, сообщается на сайте kp.ru.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

«В ведомстве пояснили, что данная инициатива направлена на защиту прав продавцов книг в эпоху современных технологий», — отмечается в материале.

Минпромторг также считает устаревшим требование об обязательном наличии у продавцов книги жалоб и предложений: ее планируют исключить из новой редакции правил розничной торговли.​​