РИАМО - 2 сен. Граждане России за первые шесть месяцев этого года сократили потребительские расходы в среднем на 11,5 тысячи рублей, это максимум за последние 13 лет, пишет в среду газета «Известия».

Больше всего граждане стали экономить путешествиях, ресторанах и одежде. При этом граждане делали запасы, стали больше времени проводить дома и самостоятельно готовить из-за закрытия общепита.

«Одной из главных причин сокращения расходов стало желание накопить финансовую подушку на черный день: объем сбережений на фоне коронавируса увеличился почти в пять раз», —​ отмечается в материале.

Больше всего во время пандемии экономили москвичи. В столице траты снизились на 41 тысячу рублей. На 28,7 тысячи рублей сократились расходы в Якутии, на 26 тысяч рублей упали расходы в Севастополе.

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