РИАМО - 2 сен. В Юго-Западном административном округе столицы с января по июль 2020 года продано наибольшее количество городских объектов недвижимости, а лидером по площади выкупаемых лотов стал Юго-Восточный административный округ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В ЮЗАО продано 82 объекта недвижимости, а в ЮВАО реализованы объекты площадью 9,2 тысячи квадратных метров.

«Всего за семь месяцев текущего года по итогам городских торгов было заключено 469 электронных договоров продажи нежилой городской недвижимости общей площадью 49,2 тысячи квадратных метров и совокупной стоимостью 3,12 миллиарда рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что эти показатели превосходят объемы сделок в аналогичном периоде прошлого года: по количеству почти в два раза, а по совокупной стоимости и площади объектов на 40-45%.

Вторую и третью строчки рейтинга по количеству проданных объектов недвижимости занимают юг и центр столицы, где было продано 65 и 64 объекта.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что самым крупным лотом на торгах стало нежилое здание площадью 3,35 тысячи квадратных метров в ЮВАО, а самым недорогим — помещение площадью 16,5 квадратного метра на северо-западе города.

«Самым высококонкурентным лотом за этот период стал объект на северо-востоке Москвы: за помещение площадью 28,3 квадратного метра боролись сразу 33 участника», — добавил глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

В настоящее время на торги выставлено около 200 нежилых помещений, 42 из которых находится на юго-западе столицы.