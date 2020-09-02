РИАМО - 2 сен. В Юго-Западном административном округе столицы с января по июль 2020 года продано наибольшее количество городских объектов недвижимости, а лидером по площади выкупаемых лотов стал Юго-Восточный административный округ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В ЮЗАО продано 82 объекта недвижимости, а в ЮВАО реализованы объекты площадью 9,2 тысячи квадратных метров.
Он подчеркнул, что эти показатели превосходят объемы сделок в аналогичном периоде прошлого года: по количеству почти в два раза, а по совокупной стоимости и площади объектов на 40-45%.
Вторую и третью строчки рейтинга по количеству проданных объектов недвижимости занимают юг и центр столицы, где было продано 65 и 64 объекта.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что самым крупным лотом на торгах стало нежилое здание площадью 3,35 тысячи квадратных метров в ЮВАО, а самым недорогим — помещение площадью 16,5 квадратного метра на северо-западе города.
«Самым высококонкурентным лотом за этот период стал объект на северо-востоке Москвы: за помещение площадью 28,3 квадратного метра боролись сразу 33 участника», — добавил глава департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.
В настоящее время на торги выставлено около 200 нежилых помещений, 42 из которых находится на юго-западе столицы.
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