РИАМО - 2 сен. Сотрудники полиции задержали 20-летнего уроженца одной из республик Средней Азии, подозреваемого в хищении 50 тысяч рублей из магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что подозреваемый работал в магазине на Букинском шоссе около 4 месяцев и имел доступ к помещению, где хранилась выручка.

«В один из рабочих дней молодой человек похитил из сейфа около 50 тысяч рублей. Руководство торговой точки, обнаружив недостачу, обратилось в полицию», — говорится в сообщении.

Изучив записи камер видеонаблюдения, оперативники установили и задержали подозреваемого на рабочем месте. Украденные деньги были обнаружены в его квартире.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчину поместили под стражу.