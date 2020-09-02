РИАМО - 2 сен. В Главархиве открылась новая выставка «Москва читающая», посвященная читающим жителям столицы, говорится на официальном сайте мэра города.

Выставка архивных фото разных лет будет открыта до 22 ноября. В экспозиции представлены работы фотографов Николая Щапова, Бориса Вдовенко, Михаила Озерского, Михаила Трахмана, Василия Мариньо и других. Снимки сделаны в период с конца XIX века до конца 1990-х.

«Однако большинство фотографий датированы 1950−1960-ми годами, когда Советский Союз стал самой читающей страной в мире по результатам международного исследования», — отмечается в сообщении.

Выставка будет работать в Главархиве Москвы, который расположен на Профсоюзной улице, дом 82, корпус 1. Посмотреть фотографии можно с 09:00 до 20:00 в будни и с 11:00 до 20:00 в выходные. Вход свободный.