РИАМО - 2 сен. На цифровой платформе Russpass появились новые туристические предложения от Чеченской Республики, Краснодарского края, Рязанской, Нижегородской, Ярославской, Ростовской и Томской областей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Пользователи могут увидеть деловой и оживленный Грозный, отправиться в горы Кавказа, насладиться красотой природы Алтая, прикоснуться к искусству хохломской росписи в Нижегородской области, совершить тур в столицу казачества Новочеркасск или уехать в самое сердце Сибири — город Томск», — говорится в сообщении.

Различные туры позволят погрузиться в историю городов, увидеть древние храмы, посетить музеи и живописные места, ставшие местом съемок многих фильмов и сериалов.

Russpass является цифровой туристической платформой, которая помогает спланировать индивидуальный маршрут путешествия по России.

Платформа разработана по инициативе правительства Москвы. В сервисе узнать об интересных местах и полезных услугах, а также приобрести билеты на поезд и самолет.