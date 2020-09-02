РИАМО - 2 сен. В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном в Волоколамске, родились четыре детеныша амурского тигра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В подмосковном центре живут четыре взрослых амурских тигра. Это самец Тихон и три самки — Шива, Барышня и Матрешка.

«Беременность Шивы длилась около 100 дней, ближе к родам хищница стала менее активной и более скрытной. У нее родились четыре котенка — два самца и две самки», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она отметила, что в дикой природе выживает не все потомство. При этом в зоопарках чаще всего удается полностью сохранить приплод.

Амурский тигр — один из самых малочисленных представителей семейства кошачьих, он занесен в Международную Красную книгу. Длина тела животного достигает 3 метров, а масса — до 350 килограммов.

Эти редкие звери обитают в южной части Дальнего Востока — на берегах рек Амур и Уссури в Хабаровском крае и у подножия гор Сихотэ-Алиня в Приморском крае.