РИАМО - 2 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 24 миллиардов рублей на президентские выплаты медикам и соцработникам, которые помогали в борьбе с коронавирусом, сообщает Газета.ru.

Медработникам выделили примерно 22 миллиарда рублей, а больше 321 миллиона рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Более 1,8 миллиарда рублей пойдет на поддержку работников социальных учреждений, в числе которых дома престарелых и интернаты для инвалидов», —​ говорится в сообщении.

В пандемию коронавируса в РФ установили дополнительные выплаты для медиков. Врачам положены выплаты до 80 тысяч рублей, младшему медперсоналу выплачивают от 25 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

2 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4 952 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 158 больных. В Москве - 625.

- Мишустин выделил 24 млрд рублей на выплаты врачам. Денежные выплаты медикам осуществляются по распоряжению президента Владимира Путина.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 844 человека с Covid-19.