РИАМО - 2 сен. Греция с 7 сентября открывает свои границы для граждан России, для въезда нужно будет иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, сообщает Федеральное агентство новостей.
Греция возобновила авиасообщение с другими странами с 1 июля, однако россиян в страну не пускали.
В неделю в Грецию смогут въезжать до 500 граждан РФ. Речь идет об аэропортах Афин, Салоников и Ираклиона.
Справка об отсутствии Covid-19 должна быть не более чем за 72 часа до прилета в страну. Документ должен быть на английском языке. Авиакомпании обязали проверять эти документы перед посадкой пассажира в самолет.
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