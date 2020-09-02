РИАМО - 2 сен. Греция с 7 сентября открывает свои границы для граждан России, для въезда нужно будет иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, сообщает Федеральное агентство новостей.

Греция возобновила авиасообщение с другими странами с 1 июля, однако россиян в страну не пускали.

«Постановление начинает действовать с 00:01 7 сентября (время совпадает с московским) до 23:59 часов 21 сентября», — говорится в сообщении.

В неделю в Грецию смогут въезжать до 500 граждан РФ. Речь идет об аэропортах Афин, Салоников и Ираклиона.

Справка об отсутствии Covid-19 должна быть не более чем за 72 часа до прилета в страну. Документ должен быть на английском языке. Авиакомпании обязали проверять эти документы перед посадкой пассажира в самолет. ​