РИАМО - 2 сен. Свыше 750 тысяч записей внесли москвичи в раздел «Дневник здоровья» электронной медицинской карты, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С момента запуска функции «Дневник здоровья» прошло чуть больше пяти месяцев. В день в среднем совершается около пяти тысяч записей», — говорится в сообщении.

Функция стала доступна 27 марта. Данные электронной медкарты позволяют лечащему врачу составить более полную картину о здоровье пациента и оперативно отслеживать изменения, происходящие в его организме.

У пользователей мобильной версии медкарты также есть доступ к сведениям о своем здоровье, они тоже могут вносить данные в «Дневник здоровья». Функционал «ЕМИАС.ИНФО» позволяет выгружать документы из карты и отправлять их по электронной почте или через мессенджеры.

Пользователи могут синхронизировать сервисы Apple Health и Google Fit с «Дневником здоровья» в электронной медкарте на mos.ru или в приложении «ЕМИАС.ИНФО».