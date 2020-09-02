РИАМО - 2 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 34,3 миллиарда рублей для регионов, деньги предназначены на выплаты пособий на детей от трех до семи лет, сообщает Газета.ru.

Дополнительное финансирование потребовалось из-за роста детей, которые вправе рассчитывать на эти выплаты. Сейчас это свыше 3 миллионов человек.

«Размер пособия составляет 50% регионального прожиточного минимума на ребенка, что составляет около 5,5 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона», — говорится в сообщении.

Чтобы претендовать на пособия от государства, необходимо подать заявление на портале госуслуг или лично в отделении соцзащиты или МФЦ.​

Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился выплачивать ежемесячно выплаты для на детей в возрасте с трех до семи лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами. ​