РИАМО - 2 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 34,3 миллиарда рублей для регионов, деньги предназначены на выплаты пособий на детей от трех до семи лет, сообщает Газета.ru.
Дополнительное финансирование потребовалось из-за роста детей, которые вправе рассчитывать на эти выплаты. Сейчас это свыше 3 миллионов человек.
Чтобы претендовать на пособия от государства, необходимо подать заявление на портале госуслуг или лично в отделении соцзащиты или МФЦ.
Ранее президент РФ Владимир Путин распорядился выплачивать ежемесячно выплаты для на детей в возрасте с трех до семи лет, которые воспитываются в семьях с низкими доходами.
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