РИАМО - 2 сен. В Москве скончалась заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова, ей было 74 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«В последнее время актриса болела, причина смерти пока неизвестна», — говорится в сообщении.

Актриса училась в Школе-студии МХАТ. В 1966 году, по окончании вуза, работала в Московском театре имени Ленинского комсомола, а с 1968 года — в Академическом театре имени Маяковского. В 1978-1990 годах играла в Академическом Малом театре.

В кино Печерникова дебютировала в роли донны Анны в фильме-опере 1967 года «Каменный гость». ​Известность ей принесла роль учительницы английского языка из фильма «Доживем до понедельника», где также снимался Вячеслав Тихонов.