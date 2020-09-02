РИАМО - 2 сен. С начала 2020 года московские предприниматели получили более чем 75 тысяч бесплатных консультаций, их предоставили специалисты ГБУ «Малый бизнес Москвы» и портал mbm.mos.ru, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.
За это время также прошло свыше 700 бесплатных обучающих мероприятий для предпринимателей.
Она добавила, что бизнесмены могут использовать более чем 20 онлайн-сервисов. Помимо этого, работает горячая линия поддержки бизнеса.
По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексея Фурсина, в период пандемии коронавируса столичным бизнесменам сильно помогла горячая линия для предпринимателей. Свыше 12 тысяч звонков поступило на горячую линию с момента начала ее работы.
Благодаря социальной программе индивидуальной траектории развития (ИТР) предприниматели могут выбрать для себя самые подходящие образовательные курсы. Перед началом нужно завести личный кабинет на mbm.mos.ru.
В 2020 году программой воспользовались более 7,5 тысяч человек.
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