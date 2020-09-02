РИАМО - 2 сен. За последние сутки в столице скончались 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб.

Таким образом, общее число смертельных случаев в Москве достигло 4844.

«При любых симптомах ОРВИ необходимо остаться дома и вызвать врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», – говорится в сообщении.

В Москве по-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Это значит, что средства индивидуальной защиты нужно надевать в общественных местах, а также при поездках в транспорте.

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2 СЕНТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 4 952 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 158 больных. В Москве - 625.

- Мишустин выделил 24 млрд рублей на выплаты врачам. Денежные выплаты медикам осуществляются по распоряжению президента Владимира Путина.

- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 844 человека с Covid-19.