РИАМО - 2 сен. За последние сутки в столице скончались 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Таким образом, общее число смертельных случаев в Москве достигло 4844.
В Москве по-прежнему действует масочно-перчаточный режим. Это значит, что средства индивидуальной защиты нужно надевать в общественных местах, а также при поездках в транспорте.
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2 СЕНТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 4 952 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 158 больных. В Москве - 625.
- Мишустин выделил 24 млрд рублей на выплаты врачам. Денежные выплаты медикам осуществляются по распоряжению президента Владимира Путина.
- За прошедшие сутки в столице умерли 12 человек с подтвержденными пневмонией и коронавирусной инфекцией. За весь период в Москве скончались 4 844 человека с Covid-19.
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