РИАМО – 2 сен. Укладка нового покрытия на автодорогах в Подмосковье завершена более чем на 98% от годового объема, ремонт дорожного полотна проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Подмосковье в настоящее время укладка покрытия завершена более чем на 98% от общего объема», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в период с 24 по 31 августа дорожные службы завершили ремонт покрытия на 27 участках дорог общей площадью порядка 664 тысяч квадратных метров: из них на 13 региональных дорогах площадью более 420 тысяч квадратных метров и на 14 муниципальных дорогах площадью около 44 тысяч квадратных метров.

В настоящее время ремонтные работы продолжаются на 40 участках дорог. ​

Ранее Подмосковье вошло в список лидеров по ремонту дорог среди субъектов России в рамках ремонтного сезона – 2020.