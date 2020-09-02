РИАМО - 2 сен. В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем прогреется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Относительная влажность воздуха составит порядка 60%. Атмосферное давление поднимется до 757 миллиметров ртутного столба. Скорость северо-восточного ветра при этом будет в районе 5-10 метров в секунду.
По данным синоптиков, такие погодные условия соответствуют показателям начала осени. Перепады метеопараметров могут сказаться на людях, чувствительных к переменам давления.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии