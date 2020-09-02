РИАМО - 2 сен. В среду в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем прогреется до плюс 24 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 20-22 градуса, по области — плюс 19-24 градуса», — говорится в сообщении.

Относительная влажность воздуха составит порядка 60%. Атмосферное давление поднимется до 757 миллиметров ртутного столба. Скорость северо-восточного ветра при этом будет в районе 5-10 метров в секунду.

По данным синоптиков, такие погодные условия соответствуют показателям начала осени. Перепады метеопараметров могут сказаться на людях, чувствительных к переменам давления.