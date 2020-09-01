РИАМО - 1 сен. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области попросило родителей напомнить детям правила поведения на дорогах, после продолжительных каникул не все дети готовы к учебному ритму, многие из них ходят в учебные заведения без сопровождения взрослых, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Повторите с ребенком основные правила: ходить по тротуарам, переходить улицу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сняв наушники и отключив музыку, ожидать автобус только на остановке или посадочной площадке» , - говорится в сообщении.

Автомобилистам же напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим и не забывать включать фары днем, чтобы автомобиль было хорошо видно при любых погодных условиях.

Родителям стоит обратить внимание на перевозку детей и обязательно пользоваться детскими креслами и ремнями безопасности.