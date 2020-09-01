РИАМО - 1 сен. Для разведения коз и переработки молока в Коломенском городском округе предоставили пять земельных участков площадью 640 гектаров, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Благодаря переданным земельным участкам фермерское хозяйство планирует расширить поголовье коз и построить производственный комплекс, чтобы пополнить рынок фермерских продуктов молоком, сыром и мясом. Кроме того, за время реализации проекта в консолидированный бюджет Московской области поступит более 145 миллионов рублей, а в округе появится 34 рабочих места», - сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что появление новых производителей сельскохозяйственных товаров - это всегда польза и для жителей округов, и для Подмосковья.

Пять земельных участков общей площадью 640 гектаров в Коломенском городском округе предоставили в аренду крестьянско-фермерскому хозяйству «МираСыр».