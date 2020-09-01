РИАМО - 1 сен. В День знаний в Подмосковье открылись 192 детских школы искусств, в которых будут обучаться более 95 тысяч учащихся, впервые в них пойдут более 20 тысяч первоклассников, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«От всей души поздравляю ребят и коллективы наших образовательных учреждений с новым учебным годом!» - сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Начинают новый учебный год и три колледжа сферы культуры. Новое здание Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева откроется 14 сентября. Но студенты и первокурсники всех колледжей приступают к обучению в День знаний.

Всего в четырех колледжах будут обучаться 1914 студентов, из них 479 первокурсников.

«Мы стремимся к тому, чтобы в детских школах искусств и колледжах создавать комфортные условия, закупаем музыкальные инструменты, строим новые и ремонтируем существующие учебные заведения. Поддерживаем грантами одаренных детей», - добавила Харламова.