РИАМО - 1 сен. Соловьи вернулись в долину реки Химки и на территорию возле Химкинского водохранилища, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Орнитологи подвели итоги программы «Птицы Москвы и Подмосковья», которая реализуется при поддержке Русского общества сохранения и изучения птиц, в рамках программы ученые и любители птиц подсчитывают число соловьев на природных территориях Москвы и Подмосковья.

«В этом году орнитологи обрадовали хорошей новостью: после долгого отсутствия соловьи вернулись в долину реки Химки. Громко распевающие птицы были обнаружены вблизи Химкинского водохранилища», - говорится в сообщении.

На территории Москвы птицы вернулись после восьмилетнего перерыва в Лефортовский парк. Но в Измайловском парке и в Битцевском лесу их стало меньше.

Возвращение соловьев орнитологи связывают с последствиями карантинного режима. Птиц никто не тревожил, и они охотно прилетали на старые гнездовья.