РИАМО - 1 сен. Умер народный артист России и звезда сериала «Воронины» Борис Клюев, сообщает ТАСС.

«Актер несколько лет боролся с онкологическим заболеванием», - говорится в сообщении.

Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году после окончания ВТУ имени Щепкина его пригласили работать в Государственный академический Малый театр.

На протяжении нескольких десятилетий Клюев был одним из ведущих актеров Малого театра. Он играл в спектаклях по мотивам произведений Островского, Пушкина, Лермонтова.

Последние несколько лет актер испытал новую волну популярности: на телевизионные экраны вышел сериал «Воронины», в котором Клюев сыграл одного из центральных персонажей. Эта роль принесла актеру статуэтку «ТЭФИ» за лучшую мужскую роль в 2012 году.