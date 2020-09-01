РИАМО - 1 сен. В Минэкологии Подмосковья подготовлен законопроект о внесении изменений в региональный закон «Об отходах производства и потребления в Московской области», необходимость поправок обусловлена нарушениями, связанными с оборотом строительных отходов и грунтов, в том числе образованием незаконных свалок строительного мусора, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Ежегодно в Московской агломерации образуется порядка 50 миллионов кубометров строительных отходов, в том числе грунтов», - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Московской области Дмитрий Куракин.

Он добавил, что сейчас оборот твердых коммунальных отходов четко регламентирован. Со строительным мусором все обстоит иначе.

«В итоге мы наблюдаем, как образованные ОССиГ смешиваются в кучу, вывозятся со стройплощадок и складируются в лучшем случае на специализированных площадках, а в худшем – на незаконных свалках», - добавил Куракин.

Поправки, которые разработаны в Минэкологии Подмосковья, призваны создать систему четкого контроля за оборотом этой категории отходов. Экологи предлагают запретить смешанный сбор строительных отходов и разделять их уже в месте образования, на строительной площадке. Транспортировать строительные отходы и грунты следует на основании специального разрешения, а отправлять на переработку - только при условии обязательного радиационного и санитарно-эпидемиологического контроля. Вся процедура, от сбора до переработки и вторичного использования, должна соответствовать региональному стандарту обращения со строительными отходами и грунтами.

В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования. Его уже поддержало министерство жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.