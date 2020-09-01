РИАМО - 1 сен. В столичном районе Северное Измайлово закончили строить дом по программе реновации, он представляет собой комплекс из двух корпусов, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В районе Северное Измайлово по адресу: улица Константина Федина, владение 13-19, завершено строительство жилого дома для переселения по программе реновации на 1090 квартир. Шесть квартир оборудованы для маломобильных людей. Новостройка введена в эксплуатацию», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Первый этаж будет нежилым. На нем разместятся объекты социального, коммерческого и культурного назначения. В вестибюле жилой части расположены лифтовой холл, колясочные, помещения для дежурного и хранения уборочного инвентаря.

«Всего в СВАО новые квартиры получат жители 499 домов площадью 1,41 миллиона квадратных метров. Утверждено 59 стартовых площадок мощностью 634,87 тысячи квадратных метров», — добавил Загрутдинов.