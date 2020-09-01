РИАМО - 1 сен. Эксперты проверили документы по капитальному ремонту здания на Библиотечной улице в Химках - общежития Московского института культуры, было выдано положительное заключение, говорится в сообщении пресс-службы Главгосэкспертизы России.

«В четырехэтажном здании 1958 года постройки пройдет замена дверных и оконных блоков, освещения, систем видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Там также поменяют сантехнику, проведут внутренние отделочные, кровельные работы.

Именно с Московского института культуры в СССР началось создание системы высшего библиотечного образования. Учебное заведение основали в 1930 году. В 1940 году вуз получил статус государственного.