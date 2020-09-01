РИАМО - 1 сен. В Рошале сдадут в аренду на пять лет нежилое помещение (магазин) на улице 1-й Первомайской, аукцион пройдет в электронной форме, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Площадь магазина - 146,5 квадратных метров. Начальная величина годовой арендной платы составляет 277 тысяч рублей.

«Нежилое помещение расположено в центральной части города. Также в ближайшем окружении объекта аукциона расположены жилые дома и административные здания», - говорится в сообщении.

Объект в хорошем состоянии. Обременений или ограничений на нежилое помещение не наложено.

Аукцион пройдет пятого октября на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Номер процедуры на площадке 40675.