РИАМО - 1 сен. В Луховицах объявили аукцион в электронной форме по аренде земельного участка площадью 17,8 тысячи квадратных метров, он находится на улице Пушкина, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

На земельном участке имеется асфальтовое покрытие. На нем нет зданий, строений, сооружений. Подъезд к земельному участку имеется.

«Начальная цена за год аренды составляет 1,136 миллиона рублей. Участок будет сдан в аренду на 9 лет», - говорится в сообщении.

На земельном участке можно будет организовать служебные гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта или депо.

Заявки на аукцион принимаются до третьего сентября. Торги состоятся 5 октября на электронной торговой площадке «РТС-тендер». Номер процедуры - 40842.