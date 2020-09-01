РИАМО - 1 сен. Пятого сентября в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдет соревнование рыболовов на самый большой улов, там же состоится фестиваль с конкурсами «Таксы Чехова», актеры Мелиховского театра сыграют под открытым небом спектакль «Дядя Ваня», говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Антона Павловича Чехова увлекала рыбная ловля и, несмотря на то, что рыбы в пруду было много, писатель не поддавался азарту переловить ее всю, ему нравилось запускать молодь, наблюдать за стайками карасей, облагораживать землю вокруг пруда», - говорится в сообщении.

Чехов часто отпускал пойманную рыбу. Его интересовал не улов, а сам процесс ловли.

Соревнование рыболовов начнется в 11:00 на пруду усадьбы Кувшинниковой.

«Участники пообещали, что всю пойманную рыбу отпустят обратно и чеховские традиции будут соблюдены», - добавляется в сообщении.