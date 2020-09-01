РИАМО - 1 сен. В Москве создан Координационный совет по внедрению стандарта подготовки кадров в промышленности, председателем стал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Новый экспертно-консультационный орган будет координировать подготовку высококвалифицированных кадров в промышленной сфере, включая разработку профильных стратегий и программ», - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Координационный совет создали в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов, агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы».