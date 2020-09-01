РИАМО - 1 сен. Фотовыставка «ОБЪЕКТИВно о Москве» заработает 2 сентября в «Доме на Брестской», торжественная церемония открытия состоится в 16:00, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Для москвичей собрано около 1 тысячи фотоснимков праздничной, динамичной и обновленной Москвы. Очень символично, что выставка приурочена ко Дню города, нам удалось создать целостную картину происходящих в столице градостроительных преобразований. В ходе насыщенной деловой программы пройдут встречи с урбан- и стрит-фотографами», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что для фотолюбителей и профессионалов организована зона тестирования техники от крупнейших фотобрендов.

Выставка будет работать включительно до 8 сентября. Экспозиция открыта с 10:00 до 18:00, вход свободный.