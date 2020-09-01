РИАМО - 1 сен. В преддверии Дня города, который будут отмечать в столице 5 и 6 сентября, сотрудники департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы спели знаменитую песню «Дорогая моя столица, золотая моя Москва!», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента.

Пожарные и спасатели исполнили официальный гимн столицы, написанный в 1941 году, когда шли бои за Москву.

«Сохранившиеся в народной памяти слова в исполнении людей, которые сегодня круглосуточно обеспечивают безопасность населения, звучат по-прежнему актуально. 5 и 6 сентября более тысячи спасателей, пожарных, пилотов и диспетчеров будут нести службу в мегаполисе», - говорится в сообщении.

Гимн города в исполнении спасателей и пожарных можно посмотреть здесь.

Москва в этом году отмечает свой 873-й день рождения. В этом году масштабные народные гулянья, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут из-за пандемии коронавируса. Основные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры.

В этом году сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы около 20 тысяч раз выезжали на пожары и происшествия, при этом спасли 257 человек, включая 93 на водоемах, и оказали помощь более 570 пострадавшим.

Пилоты Московского авиационного центра эвакуировали вертолетами 168 человек. Диспетчеры системы-112 Москвы приняли 1,5 миллиона вызовов от москвичей и гостей столицы. В учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Москвы подготовлено более 15 тысяч специалистов. В целях борьбы с коронавирусом спасатели департамента четыре месяца дежурили в аэропортах столицы и встретили 82,5 тысячи пассажиров, вернувшихся из-за рубежа.