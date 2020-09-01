РИАМО - 1 сен. Орнитологи Центра кольцевания птиц Российской академии наук тщательно обследовали скопление чаек, гнездящихся на озере Киово в Лобне, и пришли к выводу, что они не представляют опасности для самолетов, вылетающих и прилетающих в аэропорт Шереметьево, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее в ведомство поступило обращение Федерального агентства воздушного транспорта с просьбой изучить потенциальные риски, которые могут создавать скопления птиц вблизи больших аэродромов.

«Колония чаек на озере Киово находится в 8 километрах от аэропорта, экспериментальные поля – в 6, это достаточно большое расстояние. Существует ошибочная точка зрения о том, что весенний разлет птиц с озера направлен в сторону Шереметьева. Это не так, поскольку главная цель разлета – кормление, а на аэродроме кормовой базы нет. Основные весенние разлеты проходят в сторону северной части города Лобни и на юг, вдоль железной дороги, в сторону колонии озерных чаек станции Марк», - сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Она добавила, что второе направление может пересекаться с маршрутами самолетов, однако птицы летят на высоте от 50 до 150 метров, ниже глиссады заходящих на посадку самолетов. К таким выводам пришли орнитологи РАН.

Эксперты напоминают, что опасность столкновения самолета с птицей существует всегда, вне зависимости от скоплений и маршрутов разлета пернатых. Но, как показывает практика, в аэропорту Шереметьево успешно применяются различные методы отпугивания птиц, в том числе с помощью ястребов-тетеревятников.

Минэкологии Подмосковья также принимает участие в координации действий по повышению безопасности полетов на аэродроме Жуковский. Так, расположенное здесь предприятие по производству компостированного грунта «Грунт Эко» принимает меры по изоляции от птиц площадок хранения сырья, чтобы лишить их кормовой базы. Разрабатываются меры по ликвидации несанкционированных свалок в городе Жуковском и сельских поселениях Чулковское и Сафоновское.