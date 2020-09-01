РИАМО – 1 сен. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил первоклассников с Днем знаний и рассказал о главных факторах человеческого успеха, сообщает Газета.ru.

«Сегодня глубокие знания, умение творчески мыслить, генерировать интересные идеи, разбираться в самых разных сферах, технологических тенденциях – одно из важных условий и для персонального успеха человека, и для развития бизнеса, и для роста экономики», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что инновации и высокие технологии меняют мир, а образование открывает путь к новым достижениям.