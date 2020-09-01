РИАМО - 1 сен. В Москве запустили акцию «Первоклассный сентябрь», благодаря ей столичные первоклассники могут сходить бесплатно на одну из площадок дополнительного образования, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В этом месяце московские первоклассники могут бесплатно посетить одну из 15 площадок дополнительного образования», - написал Собянин в «Вконтакте».

Речь идет о таких площадках, как «КидБург», «Кидзания», «Экспериментаниум», «Иннопарк», Arena Space и мастер-классы в детских технопарках.

Выбрать площадку можно на сайте. После этого нужно отправить заявку.