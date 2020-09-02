РИАМО - 2 сен. В Центральном выставочном зале «Манеж» со 2 по 6 сентября пройдет XXXIII Московская международная книжная ярмарка, участие в ней примут более 300 издательств.

Издательства представят книжные новинки, выход которых откладывался из-за пандемии коронавируса. Кроме того, на ярмарке пройдет множество онлайн-мероприятий.

Все мероприятия будут транслироваться онлайн. Таким образом, ярмарку смогут посетить и те, кто не смог приехать в Москву.

Билеты можно приобрести только на сайте ярмарки. От стандартной процедуры продажи билетов организаторы решили отказаться ради безопасности посетителей. Войти на территорию ярмарки можно будет только на тот сеанс, который указан в билете.

За пять дней на ярмарке пройдет более 270 мероприятий.

На ярмарке можно будет пообщаться с авторами Диной Рубиной, Захаром Прилепиным, Евгением Водолазкиным и многими другими. Почетным гостем станет Республика Корея.