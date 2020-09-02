РИАМО - 2 сен. Прощание с народным артистом СССР, президентом театра имени Ермоловой Владимиром Андреевым пройдет в среду на основной сцене театра с 13 до 15 часов, сообщается на сайте театра.

Андреев скончался 29 августа на 91-м году жизни.

«Владимир Алексеевич будет похоронен на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Андреев был главным режиссером Малого театра, театра имени Ермоловой, затем — художественным руководителем театра имени Ермоловой, а с 2012 года был президентом этого театра

Кроме того, артист преподавал в ГИТИС, он был заведующим кафедрой актерского мастерства.

Андрееву были присвоены звания заслуженного артиста РСФСР, народного артиста РСФСР и народного артиста СССР. Андреев также был полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».