РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил сотрудников Егорьевской центральной районной больницы за высокий профессионализм и оказание медицинской помощи жителям Подмосковья в период распространения коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

С 23 апреля в здании роддома при больнице работал инфекционный стационар на 200 коек.

«Я хочу сказать слова благодарности всем нашим медикам и вам, в частности. Надеемся, что Covid не вернется к нам, но мы держим ухо востро. Почти в каждом муниципалитете развернуты стационарные койки. Я знаю, что большинство из вас провели много времени вне семьи, были в «красной зоне». Поэтому приехал, чтобы сказать вам огромное спасибо», — сказал Воробьев.

Инфекционное отделение в Егорьевске оснащено современным медицинским оборудованием, аппаратами ИВЛ, рентгенами, КТ и бронхоскопами. Выделен отдельный этаж для беременных и рожениц с коронавирусной инфекцией. С момента открытия в инфекционном стационаре работало 176 человек. Вылечено более 1,4 тысячи пациентов.

Отделение еще принимает пациентов с коронавирусом. Инфицированных лечат 92 специалиста, 22 из них — врачи, 70 человек – средний и младший медицинский персонал. Медики бесплатно проживают в загородном гостиничном комплексе. Там за весь период работы отделения проживало 90 человек, сейчас — 32. В составе стационара также есть палаты для онкологических и гематологических больных, оснащенные современным реанимационным оборудованием.

Орденом преподобного Сергия Радонежского награждена врач-терапевт Надежда Бабурина. Она работает в системе здравоохранения Подмосковья 24 года и одной из первых начала прием пациентов с коронавирусом. С ее участием оказана помощь 800 пациентам. Специалист провела в «красной зоне» порядка 520 часов.

«Работа — это жизнь, поэтому без всякого сомнения решила пойти работать в инфекционный стационар. Очень тяжело было, потому что не знали, что за инфекция, как с ней бороться, какие осложнения дальше будут, но мы справились все вместе», — отметила Бабурина.

Благодарность губернатора Подмосковья объявили коллективу Егорьевской центральной районной больницы (главный врач — Сергей Маркитан), медицинской сестре процедурной Елене Архиповой, врачу-лаборанту Елене Мочаловой, младшей медицинской сестре по уходу за больными Оксане Романовой, медицинскому брату палаты интенсивной терапии Максиму Сухову.

Благодарственные письма губернатора региона вручили медицинским сестрам палатным Светлане Богачевой, Ольге Ивановой, Марии Марьясовой, Екатерине Семиной, акушерке стационара родовспоможения Наталье Ерастовой, медицинской сестре-анестезисту Наталье Кулишиной, акушеркам Ладе Оруджевой и Наталье Щеглюк, а также лаборанту Яне Хреновой.

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