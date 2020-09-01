РИАМО - 1 сен. В Москве за неделю зафиксировали низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, показатели ниже расчетного эпидемического порога, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

При том низкий порог заболеваемости наблюдают во всех возрастных группах, в том числе по совокупному населению.

«В Москве так же, как и в Российской Федерации, с 1 сентября стартовала прививочная кампания против гриппа. Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с сентября по ноябрь», - говорится в сообщении.

По информации департамента здравоохранения столицы, в Москве работает более 40 пунктов мобильной вакцинации, все они соответствуют санитарным нормам. В них трудятся врачи столичных поликлиник. Всего прививки можно сделать почти в 450 точках.

«В Москве отмечается традиционно высокий уровень охвата населения прививками против гриппа. В предыдущем году он составил 60,18%, в столице было привито более 7,488 миллиона человек. В этом году мы планируем привить не менее 60% населения», - добавляется в сообщении.