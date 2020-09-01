РИАМО - 1 сен. В Единой информационной системе объявили об электронном аукционе на благоустройство территории на улице Советской, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Речь идет об историческом Московском тракте и въездной дороге.
«Опубликована закупка на благоустройство территории улицы Советская в Волоколамске», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.
Благоустройство проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Волоколамского округа.
Завершить благоустройство планируется в 2021 году.
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