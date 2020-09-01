РИАМО - 1 сен. В Единой информационной системе объявили об электронном аукционе на благоустройство территории на улице Советской, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Речь идет об историческом Московском тракте и въездной дороге.

«Опубликована закупка на благоустройство территории улицы Советская в Волоколамске», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета Волоколамского округа.

Завершить благоустройство планируется в 2021 году.