РИАМО - 1 сен. В Пушкинском городском округе завершили возведение музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева на улице Писаревской, объект ввели в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«На улице Писаревской возведено современное здание, в котором разместится не только колледж, но и детская музыкальная школа. Здесь есть просторные классы и репетиционные помещения, концертный зал, аппаратная и другие помещения. В нем уже есть вся необходимая мебель и оборудование», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Общая площадь объекта составляет свыше 5,9 тысячи квадратных метров. Объект возвели в рамках национального проекта «Культура» за счет средств бюджета.

Старый колледж имени С.С. Прокофьева в Пушкине разрушился после пожара в 2016 году.