РИАМО - 1 сен. Опубликована закупка на строительство автомобильной дороги А-104 Москва — Дмитров — Дубна — Рогачевское шоссе (Северный обход Лобни), этап 1.1, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Строительство объекта осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Объект включен в государственную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств федерального бюджета и бюджета Московской области», — говорится в сообщении.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Строительство Северного обхода города Лобни позволит разгрузить улично-дорожную сеть города, напрямую связав Рогачевское и Дмитровское шоссе и позволив транспортным потокам Рогачевского направления без задержек обходить городскую застройку.