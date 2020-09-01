РИАМО - 1 сен. В Подмосковье утвердили график личного приема граждан в общественных приемных исполнительных органов государственной власти региона в сентябре 2020 года, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства Московской области.

Приемы проводятся с 10:00 до 13:00.

Приемные министерства социального развития Московской области будут работать 14 сентября в Волоколамске, 23 сентября – в Воскресенске, 21 сентября – в Можайском округе, 30 сентября – в Павловском Посаде, 2 сентября – в Долгопрудном, 28 сентября – в Коломенском округе, 16 сентября – в Лосино-Петровском, 7 сентября – в Реутове.

Представители министерства строительного комплекса региона проведут приемы в Егорьевске 16 сентября, в Люберцах – 30 сентября, в Одинцовском округе – 9 сентября, в Рузском округе – 18 сентября, в Сергиево-Посадском округе – 21 сентября, в Шаховской – 28 сентября, в Жуковском – 23 сентября, в Реутове – 11 сентября.

Приемные министерства образования Подмосковья примут жителей Серпухова 25 сентября, Талдомского округа – 28 сентября, Чехова – 7 сентября, Балашихи – 9 сентября, Власихи – 14 сентября, Краснознаменска – 21 сентября, Фрязина – 16 сентября, Черноголовки – 30 сентября.

Представители министерства благоустройства региона проведут приемы 11 сентября в Воскресенске, 28 сентября – в Озерах, 18 сентября – в Павловском Посаде, 14 сентября – в Долгопрудном, 7 сентября – в Королеве, 4 сентября – в Лобне, 23 сентября – в Подольске, 21 сентября – во Фрязине.

С подробным графиком приемов можно ознакомиться на официальном портале правительства региона.