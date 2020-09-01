РИАМО - 1 сен. Суд в Москве отправил под стражу до 31 октября следователя Главного следственного управления СК России Грея Эфендиева, обвиняемого в посредничестве при получении взятки, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Басманного районного суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября 2020 года в отношении Эфендиева Грея Халидиновича», — сказал собеседник агентства.

По его словам, защита настаивала на домашнем аресте Эфендиева, но суд отказал в ходатайстве.

Эфендиеву предъявили обвинение по части 5 статьи 291.1 УК РФ (обещание или предложение посредничества во взяточничестве).

По данным следствия, Эфендиев предложил сотруднику управления СКР получить через него взятку в размере 5 миллионов рублей за освобождение лица от уголовной ответственности. Обвиняемого задержали с поличным оперативники ФСБ, когда ему передали первую часть денег.