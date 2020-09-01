РИАМО - 1 сен. Седьмого сентября в подмосковном Одинцове стартуют Всероссийские соревнования по боксу имени народного артиста СССР Иосифа Кобзона, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В турнире примут участие свыше 100 спортсменов из 22 регионов России.

«На ринг выйдут мужчины и женщины в возрасте от 19 до 40 лет. Соревнования пройдут по системе с выбыванием после первого поражения. Победители и призеры будут награждены медалями, дипломами и ценными призами», — говорится в сообщении.

Финальный день турнира, 11 сентября, совпадает со днем рождения Кобзона. А сами соревнования станут первыми в классе А после пандемии коронавирусной инфекции.

«Боксерский турнир имени Иосифа Давыдовича Кобзона уже имеет свою историю. Впервые его примет Московская область и конкретно Одинцово, и это большая честь для нашего региона. Более 100 профессиональных боксеров разных возрастов заявлены на эти соревнования, так что поединки обещают быть напряженными», — отметил министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он подчеркнул, что из-за сохраняющихся ограничений по коронавирусу турнир пройдет без зрителей, но все поклонники бокса смогут понаблюдать за онлайн-трансляцией.