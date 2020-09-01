РИАМО - 1 сен. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье усилили информационную работу по вопросам раздельного сбора мусора, для жителей разработали тематический информационный ресурс двабака.рф, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«Новый ресурс содержит ответы на самые злободневные вопросы жителей, к примеру, как правильно сортировать отходы у себя дома, куда идут бытовые отходы, бутылки, банки, бумага и насколько тщательно они сортируются, сколько отходов идет на вторичную переработку, после того как попадают на КПО, - сказал Хромушин.

На ресурсе жители области могут подробно узнать о том, как правильно разделять отходы, посмотреть образовательные видео и поиграть в онлайн-игры.

На главной странице сайта разместили анимационный калькулятор общего объема отходов, отсортированных по системе «два бака». Сводные данные по всему региону можно посмотреть в режиме реального времени.

Статистика калькулятора подвергается регулярной корректировке по мере поступления обобщенной информации с КПО. Контент сайта разработало министерство ЖКХ Московской области. Модель расчета для калькулятора объемов отсортированных отходов рассчитывается в килограммах ежесекундно с учетом того, что все восемь действующих КПО работают круглосуточно и на полную мощность.

Менее чем за два года в Подмосковье введены в строй восемь новых предприятий по переработке отходов, еще шесть КПО введут в строй в скором времени. Все предприятия оснащены самым передовым, современным сортировочным оборудованием, «умными» оптическими сепараторами, акгрокомпостированием. Современное оборудование КПО при должной морфологии позволяет извлекать более 55% из входящего потока твердых коммунальных отходов, в том числе 20% полезных фракций и 30% отходов, пригодных для компостирования.

Ввод в эксплуатацию новых КПО позволит перераспределить нагрузки на новые современные КПО и остановить мусорные потоки на старые полигоны.

За пять лет в регионе закрыто 30 из 39 старых мусорных полигонов, все они доставляли проблемы населению и наносили вред природе. До конца года все мусорные полигоны прекратят свое существование, их ожидает рекультивация.