РИАМО - 1 сен. Более 2,5 миллионов вызовов поступило в систему-112 Московской области за летний сезон, это на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы системы-112.

Динамика говорит о все большей востребованности номера среди населения.

«Если посмотреть статистику вызовов в разрезе экстренных служб, то более 69% обращений адресованы скорой медицинской помощи, более 27% — полиции и ГИБДД, 4% — пожарным, аварийной службе газа и другим службам», — говорится в сообщении.

Летом растет число сезонных вызовов: много людей, заблудившихся в лесу, а также тех, кого укусили змеи или насекомые.

В случае ЧП операторы системы-112 Московской области оперативно направят одну или несколько служб экстренного реагирования — пожарную охрану, МЧС, полицию, медицинскую помощь, газовую службу.