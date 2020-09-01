РИАМО - 1 сен. В июле 2021 года в Королеве планируют достроить учебную пристройку на 500 мест к зданию МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20» на проспекте Космонавтов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По состоянию на 1 сентября работы выполнены на 38%. В строительстве задействовано более 120 человек. Уже завершены монолитные работы», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Он добавил, что сейчас строители занимаются возведением внутренних перегородок и монтажом инженерных сетей.

«Рабочие приступили к устройству фасада и кровли, отделке помещений, а также благоустройству прилегающей территории», - добавил Локтев.

В новом здании разместят учебные классы, лаборатории, мастерские, библиотечный центр, административные кабинеты и вспомогательные помещения.