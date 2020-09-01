РИАМО – 1 сен. С 1 сентября музыканты снова могут выступать на станциях столичного метрополитена, перед площадками, где будут выступать музыканты, нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции, сообщает Газета.ru.

Перерыв сделали из-за пандемии коронавируса.

«С 1 сентября возобновляются живые выступления музыкантов на станциях мосметро», — говорится в сообщении.

На выступлении артисты должны быть в масках.

«Перед площадками «музыки метро» в переходах между станциями также нанесут разметку для соблюдения социальной дистанции», - добавляется в сообщении.

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Текстовая трансляция

1 СЕНТЯБРЯ

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