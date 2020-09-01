РИАМО - 1 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как ведется благоустройство в Егорьевске, так, в рамках работ Соборную площадь сделали полноценным местом отдыха для жителей и гостей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В 2018 году город отметил 240-летие. К этой дате реконструировали отрезок улицы Советской в историческом центре, прилегающие площади, самая большая из которых — Соборная. До 1935 года здесь стоял Успенский собор, построенный в 30-е годы XIX века. В честь разрушенной святыни установлен памятный знак, а в рисунок мощения Соборной площади включен «отпечаток» планировки храма.

«Была реорганизована схема движения автотранспорта, и площадь из транзитного пространства превратилась в полноценное место отдыха для жителей и гостей Егорьевска: обустроена пешеходная зона с кафе, интерактивной детской площадкой и уличной мебелью, появился «сухой» фонтан, деревянный «лабиринт» и качели», — говорится в сообщении.

Воробьев обсудил с активными жителями и членами местного совета по благоустройству парков, как будут развиваться общественные пространства в муниципалитете.

«Самое важное, что с каждым годом активным людям дают больше возможностей реализовать свои предложения. Сейчас нас узаконили, к нам официально прислушиваются, это очень здорово», — отметил член общественного совета, житель Егорьевска Дмитрий Кукушкин.

Он добавил, что площадь была благоустроена по идеям жителей, проголосовало более 70%. Раньше здесь была дорога и жители думали, как сделать это место красивее и лучше. Нужны были фонтан и место для отдыха. Теперь все запросы выполнены, к тому же сохранилось культурное историческое наследие. Житель подчеркнул, что диалог с властью налажен.

В этом году в Егорьевске начнется реализация проекта благоустройства площади и улицы Александра Невского. В феврале 2020 года он стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды.

От главного городского храма Александра Невского до набережной реки Гуслицы создадут пространство с пешеходной, спортивной и рекреационной зонами, проведут благоустройство прилегающих дворов и откроют доступ к историческому промышленному участку за рекой. В общественном обсуждении проекта участвовало более 3 тысяч человек.