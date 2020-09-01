РИАМО - 1 сен. В Москве, несмотря на пандемию, к началу нового учебного года построили пять школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детских садов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Часть из объектов возвели на средства инвесторов. Спасибо тем, кто передает городу такие важные социальные объекты», — написал Собянин в своем Instagram.

Он добавил, что на сегодняшний день проблема нехватки мест в школах и садиках решена.

«Город растет, меняются наши представления о комфорте. Мы продолжаем строить новые соцобъекты. Отдельное внимание новой Москве», — подчеркнул мэр.

К примеру, ко Дню знаний в Саларьеве открыли школу на 1150 учеников и детский сад на 220 мест.

«Раньше в том районе не было ни школ, ни детских садов. Их построили всего за два года», — заключил столичный градоначальник.