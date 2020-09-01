РИАМО - 1 сен. В Москве, несмотря на пандемию, к началу нового учебного года построили пять школ, три здания для школ с дошкольными группами и десять детских садов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что на сегодняшний день проблема нехватки мест в школах и садиках решена.
«Город растет, меняются наши представления о комфорте. Мы продолжаем строить новые соцобъекты. Отдельное внимание новой Москве», — подчеркнул мэр.
К примеру, ко Дню знаний в Саларьеве открыли школу на 1150 учеников и детский сад на 220 мест.
«Раньше в том районе не было ни школ, ни детских садов. Их построили всего за два года», — заключил столичный градоначальник.
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Несмотря на сложный год, Москва построила к #1сентября 5 школ, 3 здания для школ с дошкольными группами и 10 детсадов. Часть из них - на средства инвесторов. Спасибо тем, кто передает городу такие важные социальные объекты. На сегодняшний день мы решили проблему нехватки мест в школах и садиках. Но город растет, меняются наши представления о комфорте, и мы продолжаем строить новые соцобъекты. Отдельное внимание Новой Москве. Ко Дню знаний мы открыли школу на 1150 учеников и детсад на 220 мест в Саларьево. Раньше в том районе не было ни школ, ни детских садов. Их построили всего за два года.
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