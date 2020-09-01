РИАМО - 1 сен. Площадь Пухова в Пересвете Сергиево-Посадского городского округа начали благоустраивать в мае, сейчас работы выполнены на 85%, там уложили тротуарную плитку, установили опоры уличного освещения и качели, отремонтировали покрытия из асфальтобетона, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«Основой разработки проекта является придание площади многофункциональности для повседневного использования при сохранении основной функции – проведение культурно массовых мероприятий», - сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Проект благоустройства площади победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года.

Площадь реконструируют в космическом стиле. Она будет походить на солнечную систему, где каждая зона исполнена в виде звезды или планеты. В покрытии площади установят светильники, которые будут символизировать созвездия.